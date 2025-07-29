У Білорусі військові проєкти стали пріоритетнішими, ніж цивільні галузі

Білоруський уряд пришвидшує запуск виробництв, пов’язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою для потреб російського військово-промислового комплексу. Більшість цих об’єктів планують збудувати та запустити протягом року-півтора. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки у вівторок, 29 липня.

Розвідники зауважують, що проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії Білорусі, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики.

«Попри те, що реалізація багатьох цивільних інновацій – нові трактори, ліки чи харчі – розписана на роки вперед, інвестиції у ВПК дедалі більше мають характер надстрокових. Більшість пов’язаних з армією об’єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора», – ідеться в повідомленні.

Серед прикладів – завод із виробництва композитних елементів для безпілотників, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів. Заморожений у 2020 році проєкт відновили після початку повномасштабної війни.

«До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність», – кажуть розвідники.

Ще одне підприємство, «Зеніт-БелОМО», виробляє прицільні системи та автокомпоненти для ринків Білорусі та країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень, до кінця року завод має працювати на повну.

«Так само на підприємстві “Інтеграл” триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які РФ може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026 році – довести до номінального рівня виробництва», – додали у СЗР.

Нагадаємо, 29 липня Міністерства оборони Білорусі заявило, що в Мінську нібито зафіксували перший випадок збиття невідомого безпілотника. За даними відомства, обійшлося без потерпілих, він впав неподалік одного з житлових будинків.