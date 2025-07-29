Головного спеціаліста служби у справах дітей Кременецької районної державної адміністрації Сергія Барная засудили за зберігання дитячого порно. Він отримав два роки пробаційного нагляду.

У коментарі ZAXID.NET голова Кременецької РДА Віталій Кудлак зазначив, що працівника звільнили і він вже кілька місяців не працює в службі у справах дітей.

Сергій Барнай виявився причетним до зберігання дитячого порно. Під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, починаючи з 2021 року кілька разів завантажував з інтернету відеофайли з порно з неповнолітніми дівчатами.

«Обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання та за допомогою інтернету одержав доступ, завантажив для особистого перегляду відеофайли, які належать до дитячої порнографії. Обвинувачений зберігав їх до моменту виявлення і вилучення під час обшуку 13 лютого 2025 року», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 17 липня.

Загалом на двох накопичувачах судові експерти виявили кілька сотень відеофайлів з дитячим порно. Згідно з їх переліком, зазначеному в судовому реєстрі, файли стосуються дівчат віком від 6 до 15 років.

У суді обвинувачений Сергій Барнай визнав свою вину повністю та пояснив, що дійсно вчинив кримінальне правопорушення. Він додав, що розкаявся у вчиненому і просить суд суворо його не карати.

Суддя Валентина Мочальська визнала його винним і призначила чоловіку два роки пробаційного нагляду з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, пов’язаних з діяльністю неповнолітніх на термін два роки. Сергій Барнай в цей період повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Окрім того, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Таке покарання суддя призначила через те, що чоловік щиро розкаявся і активно сприяв розкриттю злочину. Також не було обставин, які б обтяжували злочин. Окрім того, врахували і позицію прокурора щодо покарання.