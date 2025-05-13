Жителька Буковини отримала умовний термін покарання за те, що примушувала свою малолітню доньку знімати на відео, як обвинувачена роздягається і демонструє свої статеві органи. В суді жінка свою провину визнала повністю і щиро розкаялася. Суддя Заставнівського суду також призначив внести інформацію про буковинку до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Правоохоронці встановили, що жителька Заставнівської громади Інна Ч. з 3 грудня 2022 і орієнтовно по вересень 2023 року завербувала свою малолітню доньку для знімання відео порнографічного характеру.

«Отримавши згоду малолітньої доньки, обвинувачена неодноразово, оголювалася та спонукала доньку, спостерігати за вчиненими діями сексуального характеру та здійснювати їх фіксацію за допомогою мобільного телефону. Таким чином, вона обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, за кваліфікуючими ознаками: вчиненому щодо малолітнього та вчиненому його батьками», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 1 травня.

Після того, як жінка виготовила в такий спосіб кілька роликів відеопорнографії та зберігала її на власному телефоні з метою подальшого розповсюдження. Правоохоронці також встановили, що жінка упродовж липня – листопада 2023 року за допомогою месенджера Whats App та Viber розповсюдила вказану відеопродукцію.

Про ролики з порнографією стало відомо, коли до поліції звернулися жителі села Добринівці Чернівецького району Чернівецької області. Обвинувачена в суді повністю визнала свою провину та щиро розкаялася і просила суд суворо її не карати.

Суддя Інна Сірик визнала винною буковинку і призначила їй п’ять років ув’язнення. Однак потім звільнила жінку від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов’язки.

Також обвинувачена Інна Ч. повинна сплатити 40 тис. грн за проведення судових експертиз, а її ім’я включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.