На Буковині 52-річного чоловіка за зберігання дитячого порно засудили до 3 річного пробаційного терміну. Буковинець завантажував заборонений контент з інтернету і зберігав на свій комп'ютер. Окрім того, винуватець повинен постійно відмічатися в органі пробації.

Ювенальні поліцейські Чернівців влітку 2024 року викрили 52-річного місцевого жителя, який відвідував закриті вебресурси, на яких розміщувалося порно з неповнолітніми. Чоловік постійно переглядав, завантажував та зберігав на власному ноутбуці заборонені файли.

Експерти вивчили вилучені фали і надали висновок, що згідно з судовою мистецтвознавчою експертизою відео належить до дитячої порнографії.

Правоохоронці завершили розслідування і передали справу в суд. Жителя Чернівецького району суд визнав винним в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні, повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 22 жовтня.

Чоловіку призначили покарання у виді пробаційного нагляду терміном на 3 роки з позбавленням права упродовж цього терміну займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей. Також буковинець повинен періодично з’являтися для реєстрації структури пробації і повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Пробаційний нагляд означає, що засуджені за деякі кримінальні злочини відбуватимуть покарання без ізоляції від суспільства, тобто не у в'язниці.