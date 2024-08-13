Жителя Чернівців судитимуть за зберігання дитячого порно. Правоохоронці з’ясували і довели, що 51-річний чоловік завантажив та зберігав для власних потреб порно з неповнолітніми. За це йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Під час досудового розслідування поліцейські Чернівців викрили 51-річний жителя, який зберігав порно з неповнолітніми. Чоловік, використовуючи власний ноутбук, завантажив з Інтернету та зберігав специфічну відеопродукцію.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання обвинуваченого, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку. Усі вилучені докази поліцейські передали на експертизи.

«Відповідно до висновків судової мистецтвознавчої експертизи у пам'яті ноутбука зберігались файли, що містять дитячу порнографію. Такі дії чоловіка є кримінальним злочином», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 13 серпня.

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернівців за ч. 1 ст. 301-1 КК України (Умисне одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання). Чоловіку загрожує пробаційний нагляд на строк до 5 років або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі до 6 років. Також підозрюваному можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.