Обвинувачена сказала, що робила це, бо потребувала грошей на проживання

Івано-Франківський міський суд визнав винною уродженку села Лядське Монастириського району Тетяну Гречку у виготовленні, збуті та розповсюдженні порнографії. За трансляцію порнографічного відео за своєї участі в режимі реального часу жінці призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термінпокарання замінили на рік і 6 місяців умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 липня, у своїй квартирі Тетяна Гречка облаштувала кімнату з комп’ютерною технікою, веб-камерами, сексуальними іграшками та декораціями. Порновідео за своєю участі вона систематично транслювала онлайн на одному з інтернет-сайтів.

Під час судового засідання Тетяна Гречка визнала свою вину і пояснила, що оголошення про те, що за гроші можна спілкуватися з іноземними чоловіками за допомогою відеозв’язку, вона побачила в Instagram. Вона перейшла за посиланням і адміністратор зареєструвала її на сайті. Спочатку вона просто спілкувалася з користувачами, а гроші отримувала щотижня на свою банківську картку у «Приватбанку».

Згодом глядачі перестали надсилати гроші за звичайне спілкування і адміністраторка студії сказала обвинуваченій, що можна отримати більше грошей, якщо оголяти тіло. Тетяна Гречка погодилася і провела близько 40 сесій з імітацією статевого акту за допомогою секс-іграшок. Користувачі сайту надсилали токени, які конвертувалися у долари і надходили на її банківську картку з Німеччини.

Обвинувачена сказала, що робила це, бо потребувала грошей на проживання. У неї була 2-річна дитина, а чоловік мав тимчасові підробітки на ринку. Скільки заробила, не пам’ятає, бо гроші витрачала одразу після їх надходження на картку. Наразі Тетяна Гречка зареєструвала ФОП, відкрила кав’ярню і має стабільний дохід.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Тетяну Гречку винною у виготовленні, збуті та розповсюдженні порнографії і призначила їй 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на рік і 6 місяців умовного.