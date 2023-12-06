Обвинувачена за створення одного відео отримала 3200 гривень.

Івано-Франківський міський суд виніс вирок Володимиру Костриці, який створив порностудію в Івано-Франківську, та працівницям студії – Христині Лавришин і Надії Хмурій. Організатор, адміністраторка та вебкам-модель заплатять штрафи.

Як вказано у вироку суду, який винесли 1 грудня, порностудію в Івано-Франківську у лютому 2021 року організував уродженець Кривого Рогу Володимир Костриця. Для цього він орендував приміщення на вулиці Теодора Цьоклера і оснастив його комп’ютерною технікою, необхідною для створення відео та трансляції його в інтернеті. Моделей для студії підбирала адміністраторка. Обвинувачена за створення одного відео, розміщеного на порносайті, отримала 3200 гривень.

У судовому засіданні сторони обвинувачення та захисту уклали угоду про визнання винуватості. На підставі угоди суддя Василь Тринчук призначив усім обвинуваченим штрафи. Організатор порностудії заплать 59 500 грн, адміністраторка – 56 100 грн, модель – 51 000 грн. Також вони на рік позбавлені права обіймати посади у сфері ІТ-технологій та займатися діяльністю, яка пов'язана з поширенням кіно- та відеопродукції на вебресурсах і мають сплатити за проведення судових експертиз кожен по 12 980 тисяч гривень.