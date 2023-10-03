За гроші дівчата влаштовували відверті онлайн-трансляції

У Рівному судили адміністраторку та вебкам-модель підпільної порностудії. За гроші дівчата влаштовували онлайн-трансляції, під час яких роздягались та мастурбували на камеру. Свою провину вони визнали і отримали по року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, у вересні 2022 року двоє жінок орендували у селі Бармаки біля Рівного котедж, а також купили ноутбуки та інше технічне обладнання.

Одна з жінок виконувала обов'язки адміністраторки: створювала та заповнювала електронні анкети на сайті, особисто контролювала роботу моделей, надавала вказівки щодо початку та припинення трансляцій, складала графіки виходу на «роботу» моделей онлайн-студії, а також виплачувала їм гроші.

Інша обвинувачена у справі – власне модель. «[Вона] здійснювала вульгарно-натуралістичну, цинічну, самоцільну демонстрацію статевих органів, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти, які демонструвала особам, що мали вільний доступ до її сторінки та здійснили її перегляд», – йдеться у вироку.

Порностудію правоохоронці викрили у жовтні 2022 року. Слідчі вручили підозри обом дівчатам за ч.3 ст. 301 ККУ (виготовлення порнографії). У процесі розслідування вони підписали з прокурором угоду про визнання винуватості, тож отримали несуворе покарання.

На засіданні 29 вересня суддя Михайло Таргоній затвердив угоду. Таким чином, дівчата отримали по року іспитового терміну. За проведену мистецтвознавчу експертизу вони повинні заплатити 1,5 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоди при визнання винуватості, подавати апеляції, ймовірно, ніхто не буде