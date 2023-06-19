На Рівненщині судили чоловіка, який зберігав на телефоні дитячу порнографію. Чоловік визнав провину і підписав угоду про визнання винуватості, тож отримав несуворе покарання – лише один рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Острозького райсуду, чоловік скачував відео з забороненим змістом у період з червня 2021 року до грудня 2022 року, коли його викрили правоохоронці. Всього йдеться про сім відео, які, згідно з результатами експертизи, мають ознаки дитячої порнографії.

Про Ярослава К. відомо, що він є уродженцем Острога, неодружений, раніше судимостей не мав. В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання.

Суддя Олег Василевич на засіданні 14 червня цю угоду затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання порнографії) та призначив йому три роки тюрми. Втім, від відбування покарання суддя чоловіка звільнив, обмежившись одним роком іспитового терміну.

Також у чоловіка конфіскують мобільний телефон, з якого він завантажував відео, а ще він повинен заплатити понад 2 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Однак судячи з того, що прокурор і обвинувачений підписали угоду, імовірно, оскаржувати рішення не будуть.