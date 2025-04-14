32-річній жінці загрожує до трьох років позбавлення волі

Мешканець Теребовлі здав поліції 32-річну знайому за розсилання порнографії в месенджері і вимагання за це гроші. Жителька Тернополя надсилала малознайомим чоловікам фотографії та відео порнографічного характеру, після чого вимагала за це гроші, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 14 квітня.

У пресслужбі поліції зазначили ZAXID.NET, що вона погрожувала про непристойні фото розповісти дружині та іншим родичам чоловіка.

«У ході перевірки стало відомо, що підозрювана вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за проституцію, крадіжки та шахрайства», – повідомили в поліції Тернополя.

Працівники карного розшуку встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 32-річна раніше судима тернополянка. У скоєному вона зізналася. Правоохоронці оголосили їй про підозру за ч. 1 ст. 301 КК України (Розповсюдження порнографічних предметів). Триває слідство. Жінці загрожує до трьох років обмеження волі.