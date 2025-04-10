Вона висилала порнографію два роки

Житель Тернопільщини написав заяву на свою куму через те, що вона протягом двох років висилала йому фото та відео порнографію. Правоохоронці пред’явили обвинувачення жінці, а Підволочиський районний суд засудив її до одного року умовного покарання, йдеться у вироку від 4 квітня. На судовому засіданні обвинувачена Ірина Майхер свою провину визнала і пояснила, що так хотіла подякувати чоловіку за допомогу по господарству.

Слідство встановило, що жителька Підволочиської громади починаючи з 2022 року закачала з інтернету на свій телефон 16 фотографій та 4 відеозаписи порнографічного характеру. Перший раз вона переслала своєму знайомому, який є її кумом, дві фотографії з порно через Viber 19 грудня 2022 року. Чоловік повідомлення переглянув. Із вироку зрозуміло, що жінка щонайменше 11 разів надсилала своєму куму порнографічні зображення. Згідно з клопотанням слідчого, востаннє обвинувачена надсилала порнографію 6 лютого 2025 року. Постраждалий не витримав такого спілкування і вже наступного дня, 7 лютого, написав заяву в поліцію на куму.

В судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю, щиро розкаялась та пояснила, що чоловік, якому вона висилала, являється її кумом. Він протягом тривалого часу допомагав їй по господарству та виорював земельні ділянки, проте гроші за це не брав.

«Обвинувачена вирішила у такий спосіб йому подякувати та надіслала фото порнографічного характеру. Надалі вони протягом тривалого часу обмінювались такими фото та відео. У вчиненому щиро розкаялась та просить суворо не карати», – зазначено у вироку.

При призначенні покарання суд взяв до уваги обставини, що пом’якшують покарання жінці, а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обвинуваченій призначили три роки ув’язнення, але замінили покарання на м’якше, згідно з яким Ірина Майхер отримала один рік умовного вироку. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.