Тернопільський міськрайонний суд покарав жителя Тернопільщини умовним вироком та призначив сплатити штраф за те, що він виготовив три фото свого ерегованого члена і розіслане його 46 жінкам. В суді уродженець міста Хоростків Іван Маланчак свою провину визнав повністю, щиро розкаявся і розповів, що зробив це через сварку з дівчиною.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що в період з липня по листопад 2024 року обвинувачений розслав порно фото через Viber 46 незнайомим жінкам. Іван Маланчак родом з Хоросткова Чортківського району, однак працював черговим по сортувальній гірці станції Тернопіль Тернопільського регіону виробничого підрозділу «Служба роботи станцій» регіональної філії «Львівська залізниця».

В невстановлений слідством час обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння, однак, використовуючи фотокамеру власного мобільного телефону, виготовив три фото власного статевого органу. Згідно з висновком експерта судової мистецтвознавчої експертизи ці фото відносяться до порнографії.

«Реалізовуючи свій злочинний умисел, обвинувачений 21 липня 2024 року близько 13:58, перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою інтернету і використовуючи застосунок Viber, вступив у спілкування із раніше незнайомою особою. Маючи злочинний умисел, спрямований на розповсюдження зображень порнографічного характеру, діючи умисно, надіслав останній раніше виготовлені ним три фотозображення порнографічного характеру, на яких зображений власний статевий орган», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 4 березня.

Слідство встановило, що в період з липня по листопад 2024 року обвинувачений надіслав вказані фотознімки власного статевого органу 46 незнайомим жінкам. Житель Тернопільщини в суді свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та в судовому засіданні вказав, що зробив це через те, що напередодні посварився із своєю дівчиною.

Також чоловік просив суд його суворо не карати, адже він у вчиненому щиро розкаюється та обіцяє в майбутньому подібного не вчиняти. Тернопільський міськрайонний суд визнав обвинуваченого винуватим та призначив йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання у виді трьох років позбавлення волі. Однак потім замінив суворе покарання більш м’яким – один рік іспитового терміну. Також чоловік має заплатити штраф в дохід держави в розмірі – 34 тис. грн та понад 7,5 тис. грн за проведення судових експертиз. Вирок можна оскаржити до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.