Тернопільський міськрайонний суд засудив тернополянина до 5 років пробаційного нагляду за зберігання дитячого порно. Окрім того, чоловік не має права працювати з дітьми протягом 3 років. Правоохоронці встановили, що протягом грудня 2023 - травня 2024 року обвинувачений 8 разів завантажував з інтернету дитяче порно і зберігав для особистих потреб. В суді тернополянин свою провину визнав.

Під час досудового розслідування поліцейські Тернополя з’ясували, що кримінального правопорушення причетний уродженець Кіровоградської області, який наразі живе та працює в Тернополі. Обвинувачений Дмитро Яковенко завантажив з інтернету дитяче порно вперше в грудні 2023 року.

«У період часу із 08:12 по 08:29 31 грудня 2023 року, перебуваючи в своєму помешканні і за допомогою свого комп’ютера й інтернету, отримав доступ до дитячої порнографії. Файли зберіг на комп’ютері», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 1 серпня.

Після цього обвинувачений ще 7 разів завантажував відеоматеріали з дитячим порно в період з квітня 2024 року в травні 2024 року.

«Допитаний у судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що обставини викладені у обвинувальному акті відповідають дійсності», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 1 серпня.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька визнала чоловіка винуватим і призначила йому покарання у виді пробаційного нагляду на строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей на строк 3 роки. Тернополянин повинен протягом цього періоду періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Також чоловік повинен сплатити на користь держави 6,3 тис. грн за судові експертизи. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.