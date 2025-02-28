Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Ігорю Голінбергу за розповсюдження порнографії. Обвинувачений протягом семи років публікував на одному з вебсайтів заборонений контент. Проте замість трирічного увʼязнення він отримав рік умовно.

Як йдеться у вироку суду від 24 лютого, із вересня 2017 року по грудень 2024 року житель Камʼянця-Подільського Ігор Голінберг публікував на вебсайті фото та відео порнографічного характеру. Загалом обвинувачений встиг завантажити 6082 файлів. За даними слідства, чоловік працював із власного компʼютера, в якому під час обшуків знайшли докази злочину.

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину.

Суддя Володимир Черепахін визнав Ігоря Голінберга винним за ч.1 та ч. 3 ст.301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), проте звільнив від основного покрання у вигляді трьох років позбавлення волі й натомість призначив рік іспитового строку. Обвинувачений також має заплатити 38 203 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.