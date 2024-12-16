Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Вʼячеславу Рараті за зберігання дитячої порнографії. На ноутбуці чоловіка правоохоронці вивили файли з забороним контентом, які він завантажив для власного використання. За це обвинуваченому призначили два роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 11 грудня, правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні Вʼячеслава Рарати, під час якого виявили на його компʼютері файли з дитячою порнографією. За даними слідства, обвинувачений завантажував заборонені фото та відеозаписи з інтернету у період із 4 січня до 25 вересня 2024 року. Зберігав для власного використання.

У суді хмельничанин свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Валерій Слободян визнав Вʼячеслава Рарату винним з а ч.1 ст.301-1 КК України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Крім того, чоловік має сплатити 20 295 грн на користь держави за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.