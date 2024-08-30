Рівненський міський суд виніс вирок місцевому жителю за зберігання дитячої порнографії. На ноутбуці чоловіка правоохоронці вивили 134 файли з забороним контентом, які він завантажив для власного використання. За це обвинуваченому призначили два роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду від 21 серпня, у травні 2024 року правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні рівнянина Дмитра Білецького, під час якого виявили на його ноутбуці 134 файли з дитячою порнографією. За даними слідства, обвинувачений завантажив фото та відеозаписи з інтернету й зберігав на флешці.

Рівнянин свою вину визнав і щиро розкаявся. Розповів, що зберігав дитячу порнографію для власного використання без мети збуту чи розповсюдження.

Суддя Петро Денисюк визнав Дмитра Білецького винним за ч.1 ст.301-1 КК України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) й призначив два роки пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.