Обвинувачений зняв на відео секс з неповнолітньою і оприлюднив його, щоб нашкодити репутації потерпілої

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Івана Романчака винним у розповсюдженні порнографії і призначив йому 2 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 27 червня, у березні 2024 року обвинувачений зняв на відео секс з неповнолітньою і за кілька днів оприлюднив його в одному з телеграм-каналів, щоб завдати шкоди репутації потерпілої.

Під час судового засідання Іван Романчак визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Суд також врахував, що закарпатець раніше не був судимий та ріс без матері, яку позбавили батьківських прав. Також обвинувачений добровільно перерахував на ЗСУ 10 тис. грн.

Прокурор попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Олег Придачук визнав Івана Романчака винним у розповсюдженні порнографії і призначив йому два роки позбавлення волі, замінивши реальний термін покарання на рік умовного.