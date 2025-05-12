Мешканка Великого Березного уклала з прокурором угоду про визнання винуватості

Великоберезнянський районний суд визнав місцеву мешканку Катерину Мезеі винною у неодноразовому розповсюдженні порнографії. За пересилання відео у Viber своїм знайомим закарпатці призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 7 травня, у березні 2024 року Катерина Мезеї перебуваючи в парку по вул. Тараса Шевченка в селищі Великий Березний, завантажила з мережі відеоролик з порнографією, а потім розіслала у Viber вісьмом своїм контактам.

Під час судового засідання 6 травня Катерина Мезеї та прокурор повідомили про досягнуту між ними угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Петро Тарасевич визнав закарпатку винною у розповсюдженні порнографії та призначив їй три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджена має сплатити 1135 грн за проведення експертиз.