Обвинувачені за гроші займалися сексом в режимі реального часу

Міжгірський районний суд визнав місцевих мешканців Дениса Юрика та Евеліну Вегеш винними у розповсюдженні порнографії і призначив їм по одному року умовного терміну. Вебкамеру, роутер та ноутбук засуджених конфіскували у дохід держави.

Як йдеться у вироку, який винесли 10 квітня, Денис Юрик та Евеліна Вегеш зареєстрували акаунт пари на одному з порносайтів і в режимі реального часу демонстрували свої статеві органи та займалися сексом. Упродовж квітня-липня 2024 року обвинувачені більше десяти разів виходили в ефір, заробивши за розповсюдження порнографії близько 800 доларів.

Під час судового засідання Денис Юрик та Евеліна Вегеш визнали свою вину. Суд також врахував, що обвинувачені проживають разом з батьками, підтримують добросусідські відносини з іншими мешканцями Міжгір’я та не стоять на обліках у нарколога чи психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Готра визнав закарпатців винними у розповсюджені порнографії за попередньою змовою або з отриманням доходу у великому розмірі, та призначив їм по 3 роки ув’язнення з позбавленням права упродовж року займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації будь-якого характеру через інтернет. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Вебкамеру, роутер та ноутбук засуджених конфіскували у дохід держави.