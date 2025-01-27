Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного

Мукачівський міськрайонний суд визнав військовослужбовця Івана В. винним у шахрайстві та розповсюдженні порнографії. За скоєне закарпатцеві призначили три роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 січня, у жовтні 2024 року Іван В. виманив у свого знайомого 6,5 тис. грн авансу за бензопилу Stihl, яку не збирався продавати. Також упродовж місяця обвинувачений розіслав понад чотирьом десяткам людей у Telegram порнографічні відео, які перед цим завантажив на свій телефон.

Під час судового засідання Іван В. уклав з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону угоду про визнання винуватості.

Як наслідок, суддя Іван Котубей визнав військового винним у шахрайстві та розповсюдженні порнографії і призначив йому 3 роки ув’язнення, з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, пов’язаною з поширенням інформації на вебресурсах. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.