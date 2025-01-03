Засудженого позбавили права 3 роки обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей

Тячівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Сергія Рябича в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. За скачування та зберігання файлів з дитячою порнографією закарпатцю призначили 2 роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 грудня, у березні 2021 року та червні 2022 року Сергія Рябич за допомогою програми uTorrent завантажив на свій комп’ютер файли з дитячою порнографією.

Під час судового засідання закарпатець визнав вину частково, зазначивши, що не мав умислу на скачування порнографічних файлів.

«Обвинувачений пояснив, що за допомогою uTorrent скачував папками різні фільми, журнали, комікси. Періодично переглядаючи скачані файли, коли він виявляв серед них файли порнографічного характеру, він одразу їх видаляв. Однак файли збереження, яких йому інкриміновано, він не переглядав, а тому і не видалив їх. Додав, що щиро розкаюється», – йдеться у вироку суду.

Суд також врахував позитивну характеристику мешканця Буштинської селищної ради і те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Сергія Рябича винним в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і призначив йому 2 роки пробаційного нагляду, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, або займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми на 3 роки.