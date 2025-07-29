Олександр Черенков надав величезну кількість доказів перебування в Омані, але прокуратура наполягала на своєму

У понеділок, 28 липня, Галицький районний суд Львова виніс вирок у справі обвинуваченого у держзраді уродженця Донецька 40-річного Олександра Черенкова. Суд визнав чоловіка невинуватим у держзраді, яку вчинив його повний тезка, уродженець Донецької області. Про це повідомляє «Центр журналістських розслідувань».

Хронологія подій

27 листопада 2023 року Галицький райсуд Львова заочно судив донеччанина Олександра Черенкова і визнав його винним у державній зраді, участі в терористичній організації і діяльності незаконного збройного формування. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Та справа в тому, що заочно засуджений Олександр Черенков ще з 2017 року проживає в Омані і не виїжджав звідти щонайменше з травня 2021 року.

1 липня 2024 року Львівський апеляційний суд скасував вирок попередньої інстанції і призначив новий розгляд справи. Апеляційний суд погодився, що надані адвокатом і обвинуваченим документи породжують обґрунтований сумнів в тому, що засуджений Олександр Черенков під час інкримінованих йому подій дійсно міг перебувати на тимчасово окупованій території України.

Що сталося

За словами прокурорів, Олександр Черенков у 2022 році брав участь у бойових діях на боці Росії в районі сіл Урожайне, Костирка, Раківка і Томарине Бериславського району Херсонської області.

Обвинувачення прокурори висунули на підставі відеозапису звернення до Владіміра Путіна мобілізованих з окупованої росіянами частини Донецької області, що 2 червня 2022 року опублікував проєкт InformNapalm.

На відео чоловік на ім’я Олександр Черенков сказав, що нібито хотів покинути службу через народження у нього хворої дитини і виховання чотирьох дітей. Водночас в Олександра Черенкова з Оману немає ані дітей, ані дружини.

Окрім того, він сказав, що виїхав з окупованого росіянами Донецька, щоб його не призвали у ворожу армію, і з 2017 року живе та працює в Омані. На підтвердження цього Олександр Черенков надав низку документів – водійське посвідчення, візові відмітки, скріншоти ліцензій на купівлю алкогольних напоїв на території Омана з геолокацією їхнього використання, виписку з банківського рахунку з відображенням транзакцій в цій країні, копію договору про оренду житла з банківським підтвердженням своєчасної оплати за нього тощо.

Прокуратура помилково звинуватила Олександра Черенкова в злочинах, які вчинив його повний тезка, 35-річний Олександр Черенков з міста Сніжне Донецької області. Попри те, що прокуратура наполягала на своєму обвинуваченні, суд визнав його недоведеним.

Помилку прокурорів також довела судова портретна експертиза, проведена фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Згідно з експертизою, на відеозаписі і на фотозображенні обвинуваченого Олександра Черенкова, наданому Державною міграційною службою, зображені різні люди, як і на інших фото та відео, долучених до справи.

40-річний Олександр Черенков, який живе в Омані (фото ЦЖР) 35-річний Олександр Черенков, який воював проти України на боці росіян

На підставі експертизи та інших доказів Галицький районний суд Львова визнав Олександра Черенкова невинуватим у вчиненні таких кримінальних правопорушень. Судові витрати – майже 19 тис. грн – має компенсувати держава.

Проте вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений.