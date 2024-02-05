Ек-сприкордонник дізнавався, чи можуть військовозобов'язані перетинати кордон

Галицький районний суд звільнив від покарання екс-прикордонника Максима-Павла К., який за 900 доларів продав інформацію про шістьох військовозобов'язаних з бази даних Держприкордонслужби. Обвинувачений у серпні 2023 року розповів знайомому, що за 150 доларів зможе дізнатися, чи діє для конкретної людини заборона виїзду за кордон.

Згідно із матеріалами справи, щоб дізнатися інформацію про людину, потрібно номер її закордонного паспорта. Екс-прикордонник отримав інформацію від клієнта і передавав подрузі, яка працює інспекторкою Держприкордонслужби. Вона погодилася допомогти за тисячу гривень. У жовтні 2023 року прикордонниця повідомила Максиму-Павлу К., що, згідно з базою даних, чоловік уникає призову на військову службу й має звернутися до ТЦК.

Згодом друг Максима-Павла К. попросив дізнатися інформацію ще про п'ятьох людей. Обвинувачений передав всю інформацію подрузі-прикордонниці, яка перевірила дані й з'ясувала, що є обмеження для виїзду за кордон для одного з чоловіків. За це обвинувачений отримав 750 доларів. П'ять тисяч гривень він перерахував прикордонниці.

Максим-Павло К. під час судового засідання визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав екс-прикордонника винним у несанкціонованому збуті або розповсюдження інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України), але звільнив від покарання і призначив випробувальний термін. Справу розглядала суддя Ірина Волоско. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що Галицький районний суд також виніс вирок львів'янину Олександру Белоконову, який поширив інформацію про вісьмох людей із закритої бази прикордонників.