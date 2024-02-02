Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок двом уродженцям Дніпропетровської області, які незаконно переправляли чоловіка призовного віку за кордон. Їх затримали на кордоні при спробі обдурити прикордонників. Суд призначив їм по п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річними іспитовими термінами.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці січня 2024 року, Денис Рубан та Олександр Жура вночі 15 грудня їхали до Польщі мікроавтобусом Volkswagen Crafter та намагались незаконно вивезти чоловіка призовного віку. Один з чоловіків був за кермом мікроавтобуса, а інший ховався під час перевірки прикордонником кількості пасажирів. Таким чином прикордонник побачив вісім пасажирів у салоні автобуса, хоч насправді їх було дев’ять.

Під час паспортного контролю чоловік, який хотів незаконно потрапити до Польщі, переховувався на території пункту пропуску, а потім разом з іншими пасажирами просто сів у авто. Однак прикордонники викрили схему незаконно перетину кордону. Щодо Дениса Рубана та Олександра Жури порушили кримінальну справу, у суді вони визнали свою провину.

Справу розглянув суддя Роман Ясиновський, який дослідив усі матеріали та визнав обвинувачених винним у незаконному переправлення чоловіка за кордон. Суд призначив їм по п’ять років тюрми з річною забороною працювати на певних посадах, але звільнив від відбування основного покарання з річними іспитовими термінами. Вирок ще можна оскаржити.