Мешканець Запоріжжя намагався підкупити прикордонника

У четвер, 18 січня, у пункті пропуску Рава-Руська на Львівщині під час передачі 2 тис. доларів хабара затримали переправника ухилянтів із Запоріжжя Максима Колесниченка. Інформація про затримання з’явилася в Telegram-каналах, також її підтвердили ZAXID.NET в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними правоохоронців, 43-річний мешканець Запоріжжя запропонував прикордоннику 2 тис. доларів хабара за сприяння у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон. За попередньою інформацією, він виступав як посередник.

Гроші вилучили на місці події (фото ДСР)

Затримання проводили оперативники управління стратегічних розслідувань, поліції та внутрішньої безпеки ДПСУ.

За інформацією Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону та ДПСУ, 43-річний уродженець Запоріжжя і сам намагався перетнути кордон без належних документів, лише з паспортом. Йому повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, ним виявився уродженець Запоріжжя Максим Колесниченко.