Директор фірми спробував виїхати через пункт пропуску Рава-Руська, де і був затриманий

Жовківський районний суд Львівської області на початку січня виніс вирок директору львівської меблевої фірми «Лемберг-Хольцмобель» Назарові Галатюку, який купив через Telegram тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби та спробував виїхати за кордон, однак був затриманий. Його визнали винним у використанні завідомо підробленого документа та покарали штрафом у 3400 грн.

За матеріалами справи, на початку червня Назар Галатюк замовив через Telegram у невстановленої слідством особи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. У результаті він отримав підроблені документи з печатками від імені Дунаєвецької багатопрофільної лікарні на Хмельниччині. З цими документами вранці 25 грудня від спробував перетнути кордон через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», де його і затримали прикордонники.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Руслан Зеліско визнав директора меблевої фірми винним у пособництві та використанні завідомо підробленого документа (ч.5 ст. 27 та ч.1,ч.4 ст. 358 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді 3400 грн штрафу. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

За даними YouControl, ТОВ «Лемберг-Хольцмобель» зареєстроване понад п’ять років тому у селі Давидів біля Львова. Назар Галатюк є директором фірми, а її власником є львів’янин Олег Фігель.