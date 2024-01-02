Організатори каналу за 4600 доларів обіцяли вивезти ухилянта з України

Поліція та СБУ затримали трьох мешканців Львівщини за організацію каналу втечі для ухилянтів. Чоловіки за гроші обіцяли перевезти військовозобов’язаного за кордон під виглядом волонтера благодійного фонду.

Як розповіли у вівторок, 2 січня, у прокуратурі та поліції Львівщини, організатори каналу, 48-річний мешканець Яворівського району, 51-річні львів’янин та мешканець одного з сіл Львівського району, пообіцяли незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон під виглядом волонтера благодійного фонду. Для цього вони сприяли внесенню даних про нього до системи «Шлях».

Після цього чоловіки обіцяли також безпосередньо перевезти свого клієнта через кордон. Ціна такої послуги становила 4 600 доларів США.

Затримання проводили поліцейські спільно з департаментом військової контррозвідки СБУ та прикордонниками. Організаторам каналу повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.