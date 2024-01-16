Організатори схеми фіктивно працевлаштовували клієнтів на фірму, яка здійснювала міжнародні перевезення

На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон, організатором якої був 48-річний мешканець Прикарпаття. До схеми були залучені ще троє його спільників. Вони фіктивно працевлаштовували ухилянтів водіями міжнародних перевезень.

За даними поліції Львівщини, 48-річний організатор злочинної групи та троє його спільників, віком 41, 42 та 64 роки – мешканці Івано-Франківської області – фіктивно працевлаштовували клієнтів на фірму, яка здійснювала міжнародні перевезення, та вносили їхні дані до системи «Шлях», що дає право виїхати за межі України в умовах воєнного стану.

Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисників і оголосили їм підозри (фото поліції)

«Грошова винагорода залежала від терміну перебування замовника за кордоном: до 60 діб – 500 євро, без повернення назад – 4000 євро», – повідомили в поліції 16 січня.

Організатору та виконавцям повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Їм загрожує від семи до дев’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.