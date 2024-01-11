Під час обшуків у помешканнях зловмисників виявили та вилучили підроблені печатки та штампи

На Львівщині затримали злочинну групу, яка допомагала ухилянтам за хабарі виїхати за кордон. За 800-1000 доларів США вони підробляли документи, завдяки яким військовозобов’язані чоловіки могли виїхати за кордон.

Як повідомили у поліції, двоє мешканців Житомирської області віком 38 та 23 роки налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Для цього вони виготовляли їм підроблені документи про зняття з військового обліку або волонтерські документи. Оголошення про свої послуги вони публікували в соціальних мережах та чатах в інтернеті. Кожен із клієнтів переказував на банківські рахунки чоловіків від 800 до 1000 доларів США.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників виявили та вилучили підроблені печатки та штампи, банківські картки, оргтехніку, мобільні телефони, комплекти підроблених документів. Слідчі повідомили їм про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. За вчинене їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.