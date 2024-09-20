Ігор Тимочко два роки очолює Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань

У четвер, 19 вересня, СБУ та ДБР затримали на хабарі начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ігоря Тимочка.

За даними ZAXID.NET, Ігоря Тимочка підозрюють в отриманні хабарів від підприємців, що працюють на території установ виконання покарань. Затримали головного тюремника західного регіону «на гарячому» під час одержання 2 тис. євро. Інформацію про затримання ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах.

Ігорю Тимочку готують офіційну підозру та обрання запобіжного заходу.

52-річний Ігор Тимочко очолює Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань з листопада 2022 року. Перед тим деякий час обіймав посаду заступника начальника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Раніше працював заступником начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Івано-Франківської облради від партії «Слуга народу», однак не пройшов.

Ігор Тимочко замінив на посаді колишнього головного львівського тюремника Михайла Дзюдзя, якого засудили до пʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна за хабарництво.

Повноваження Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань поширюються на територію шести західних областей (Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської).