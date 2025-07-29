Владика Андрей Шептицький досі залишається моральним авторитетом для українців

29 липня 1865 року народився Роман Марія Александер, польський граф, який став світочем українського народу. Він очолив Церкву, розвивав культуру, мистецтво, музейництво, вчив українців заробляти самих на себе, рятував євреїв в Голокост. Його величі духу боялися навіть більшовики. Попри те, що митрополит Андрей Шептицький відбув заслання після Першої світової війни, все ж у Другу світову, коли багатьох священників переслідували, його не чіпали. Вони розуміли, який авторитет митрополит має у суспільстві і що його увʼязнення може спричинити. До 160-річчя від дня народження Український інститут національної памʼяті підготував ролик про митрополита та розповідає основні віхи його біографії.

Внук Александра Фредра і нащадок руських бояр

Мабутній очільник УГКЦ народився в сімʼї польського графа Яна Шептицького і Софії Фредро – доньки відомого польського письменника Александра Фредро. Їхній родовий маєток був в селі Прилбичі на Яворівщині. Заможна і шляхетна сімʼя дала пʼятьом синам достойну освіту: Роман Марія Александер Шептицький вчився в гімназіях Львова та Кракова, володів польською, українською, англійською, французькою, німецькою, староєврейською, латинською та іншими мовами. За рішенням батька, він вивчав право та теологію у Вроцлавському та Краківському університетах, здобув ступінь доктора права, а потім – доктора теології та філософії.

Родина Шептицьких у Прилбичах, 1888 рік (фото з сайту УІНП)

Роман з дитинства відчував покликання до духовного життя. Однак, коли 18-річний син повідомив батькам, що хоче вступити до василіанського чернечого ордену, тобто греко-католицького, це було великою несподіванкою для польської родини. Батько наполіг, щоб син спершу відбув військову службу.

«Для польської шляхти, до якої належали графи Шептицькі, східний обряд асоціювався з українством, а тому був холопським, не гідним уваги. Куди престижніше – військова кар’єра. До слова, рідний брат Шептицького Станіслав став відомим воєначальником і навіть був міністром оборони Польщі. На це ж благословили батьки і Романа», – розповідає Наталія Позняк-Хоменко.

Роман пішов на службу в привілейований австрійський полк уланів у Кракові, однак уже за півроку захворів на скарлатину з ускладненнями – захворюванням лімфосистеми, що призвело до запалення суглобів.

Роман Шептицький у формі улана, 1883 рік (фото з сайту УІНП)

Виконавши волю батька, Роман не відступає від свого рішення – служити не у війську, а Богові й Україні. 28 травня 1888 року він вступив до монастиря отців Василіан у Добромилі. Вічні чернечі обіти склав у василіанському монастирі Кристиполя. До речі, його брат Казимир теж пішов тим самим шляхом. Під іменем Климентій він згодом стане настоятелем Унівської лаври, а закінчить життя у колонії для важких злочинців у Росії – Владімірскому Централі, назва якої відома з російського блатного шансону. Сімʼю ще одного брата Леона енкаведисти розстріляли в 1939-му, спаливши родовий маєток у Прилбичах.

Роман обрав собі чернече імʼя Андрей. Те, що він обрав шлях саме в греко-католицькому обряді, було для нього цілком органічним рішенням. «Він знав, що його предки походили з одного з найдавніших і найзаможніших українських боярських родів Галичини, що отримав грамоту на право земельного володіння ще 1284 року з рук галицько-волинського князя Лева Даниловича. Представники роду Шептицьких – Львівський єпископ Варлаам, Києво-Галицькі митрополити Атанасій і Лев, які стали фундаторами Архикатедрального собору Святого Юра у Львові – усі вони були чільними постатями в ієрархії Греко-католицької церкви. Пізніше в одному зі своїх пастирських листів від напише “Я українець з діда-прадіда. А церкву нашу і святий наш обряд полюбив я цілим серцем, присвятивши для Божої справи ціле своє життя”», – зазначають в Українському інституті.

Владика Андрей у 1901 році (фото УГКЦ)

12 січня 1901 року владика Андрей Шептицький очолив Українську греко-католицьку церкву. Поляки за це його вважали зрадником, а українці – польським агентом, який намагається розвалити УГКЦ зсередини. Але своїм багаторічним сподвижицтвом для розвитку українського народу митрополит став беззаперечним авторитетом і духовним лідером нації.

Засновник першої української кондитерської фабрики та іпотечного банку

Маючи добру освіту і немалий капітал, митрополит Шептицький ще й відзначався підприємницьким хистом та вміння заробляти гроші. Живучи чернечим життям, свої гроші він вкладав в розвиток різних проєктів, навчав українців економічної та фінансової грамотності і заохочував до започаткування різних ініціатив. Священники і монахи опановували ремесла – торгівлю, бухгалтерію, кооперацію, землеробство, і навчали цього сиріт, вихованням яких займалися.

«УГКЦ не мала жодної державної підтримки ані за Австро-Угорщини, ані за Польщі. У цих умовах церква перетворилася на таку собі державу в державі: у межах УГКЦ Андрей Шептицький сформував неформальний Кабмін, який вирішував нагальні господарські потреби галичан. Значна частина коштів церкви (і особисто – митрополита) йшли на створення шкіл, лікарень, санаторіїв та музеїв. Митрополит давав особисті кошти і свою землю на організацію кооперативного ліцею, садівничо-городничої та хліборобської шкіл», – пояснюють в УІНП.

Митрополит ініціював створення кооперативів «Маслосоюзу», які постачали 60% усієї молочної продукції в Галичині (фото з сайту УІНП)

Митрополит став співвласником першої української фабрики солодощів «Фортуна» та співзасновником першого українського банку, створеного на засадах іпотеки, розвивав нафтовий промисел на землях УГКЦ, був ініціатором створення перших заповідників. Він вчив українців відкривати кооперативи, фінансово які підтримував іпотечний банк. За спонукою Шептицького парафіяльні священники взялися відроджувати українське село.

Реформатор Церкви і меценат

Андрей Шептицький запровадив у церковне богослужіння живу українську мову, реформував богословську освіту, реорганізував духовну семінарію у Львові. Він підтримував українське приватне шкільництво, спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, багатьох учнів-богословів скеровував на навчання в Європу. Владика опікувався сиротинцями, притулками, дитячими садками, фінансово підтримував наукові, освітні, культурно-мистецькі установи, видавництва і громадські організації.

Шептицький як син художниці добре розумівся на мистецтві, сам був колекціонером і спонукав розвиватися українських талановитих митців. Це він подбав про освіту Модеста Сосенка і Юліана Буцманюка, заохочував їх розписувати українські церкви.

З його ініціативи 1905 року у Львові створили національний музей, куди митрополит передав власну, одну з найбільших в Європі колекцію іконопису. У 1914 році він відкрив український університет у Львові, 1923 – Богословське наукове товариство, 1929 – Львівську греко-католицьку богословську академію, 1939 – Український католицький інститут церковного з’єднання ім. Йосифа-Веніамина Рутського.

Шептицький був одним із засновників «Пласту» і все життя підтримував його, передав організації для таборування частину своїх земель. А ще підтримував молодіжні організації «Сокіл», «Січ», «Просвіту», «Рідну Школу», які виховували молоде покоління.

Митрополит Шептицький в пластовому таборі, 1929 рік (фото з сайту УІНП)

«Давайте молоді таку просвіту, що навчила би їх не лише теорії, а й практики життя. Учіть їх жити… Виробляйте в молоді самодостатність, індивідуальність, учіть їх розраховувати більше на себе, ніж на інших, не оглядаючись на поміч уряду і краю, а власною ініціативою дороблятися самостійного буття», – настановляв митрополит.

Писав листи Сталіну і Гітлеру, розповідав світові про Голодомор

У ті часи розділити громадське і політичне життя було неможливо. Шептицький був депутатом Галицького сойму і членом Палати панів австрійського парламенту у Відні, де відстоював інтереси українців.

Митрополита Шептицького зустрічають 1917 року у Відні після заслання (фото з архіву Українського музею і бібліотеки у Стемфорді)

В часи Української революції 1917-1921 років він використав свій авторитет і хист дипломата для підтримки УНР і ЗУНР. У 1919 році завдяки Шептицькому Ватикан на чолі з Папою Бенедиктом XV визнав УНР. У березні 1939-го він підтримав створення Карпатської України, а в червні 1941-го благословив проголошення Акта відновлення Української держави.

Шептицький одним з перших у 1933 році акцентував на трагедії Голодомору 1932-1933 років, ініціював збір допомоги на Наддніпрянщину. Але радянська влада відмовилася від неї. Пізніше митрополит вів перемовини з Голлівудом про зйомки фільму про Голодомор.

Рабин Курт Левін (другий ліворуч) у монастирі на Бойківщині біля Підлютого. Для порятунку його видавали за монаха-студита (фото УГКЦ)

У час Другої світової митрополит врятував десятки, а може й сотні євреїв. Одних він просто переховував, дітей прилаштовував під фальшивими документами в сиротинцях, а деяких залучав до роботи на фабриці, що давало їм заробіток. Він сміливо писав листи до Сталіна і Гітлера, намагаючись зупинити насилля.

Не Праведник і не беатифікований

Радянська влада збирала на митрополита Андрея Шептицького компромат, та все ж боялася його арештовувати, розуміючи його величезну підтримку у суспільстві. У матеріалах львівських енкаведистів зазначалося: «Не покінчивши з Шептицьким, годі викорінити український націоналізм». Митрополит помер ​​у символічну дату, коли вшановують померлих, – 1 листопада 1944 року. Тільки після його смерті совєти наважилися ліквідували УГКЦ.

На похорон митрополита зʼїхалися сотні українців (фото з Локальної історії)

Дискредитуючи його світле імʼя, радянська влада намагалася приписати владиці Андрею і всій УГКЦ співпрацю з нацистами, йом закидали підтримку дивізії СС «Галичина» та «злочинів» УПА. Саме тому Яд Вашем досі не проголосив Андрея Шептицького Праведником народів світу, хоча саме він врятував євреїв в Голокост найбільше.

Ватикан зараз розглядає питання беатифікації митрополита Шептицького: там запевняють, що процес на фінішній прямій. У цьому питанні головними противниками були польські представники з Конгрегації у справах святих, які звинувачували митрополита у «недостатньо активній позиції» під час конфлікту між українцями та поляками в роки Другої світової війни на Волині.

Памʼятник Андрею Шептицькому біля василіанського монастиря у місті, названому на його честь (фото ZAXID.NET)

2024 року місто Червоноград перейменували на Шептицький – на честь Владики Андрея, який склав у місцевому монастирі вічні обіти.