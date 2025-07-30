Дональд Трамп припустив, що українці зможуть залишитися в США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп припустив, що може дозволити українцям, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії, залишатися у Штатах до завершення війни. Про це у середу, 30 липня, повідомила кореспондентка «Суспільного» з Вашингтона.

Відомо, що під час спілкування з медіа, один із журналістів запитав Трампа, чи дозволить він українцям, які втекли від війни, залишитися в США до її закінчення.

«Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними», – відповів американський президент.

За даними Forbes, станом на червень 2025 року понад 187 тис. українців прибули до США завдяки програмі Uniting for Ukraine.

Нагадаємо, у травні повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче витратити 250 млн доларів, виділених раніше на іноземну допомогу, щоб реалізувати план «добровільної депортації» українців та гаїтян зі США.