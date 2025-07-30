Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися в США до кінця війни
Понад 187 тис. українців прибули до США завдяки програмі Uniting for Ukraine
Президент США Дональд Трамп припустив, що може дозволити українцям, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії, залишатися у Штатах до завершення війни. Про це у середу, 30 липня, повідомила кореспондентка «Суспільного» з Вашингтона.
Відомо, що під час спілкування з медіа, один із журналістів запитав Трампа, чи дозволить він українцям, які втекли від війни, залишитися в США до її закінчення.
«Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними», – відповів американський президент.
За даними Forbes, станом на червень 2025 року понад 187 тис. українців прибули до США завдяки програмі Uniting for Ukraine.
Нагадаємо, у травні повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче витратити 250 млн доларів, виділених раніше на іноземну допомогу, щоб реалізувати план «добровільної депортації» українців та гаїтян зі США.