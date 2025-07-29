Україні загрожує втрата допомоги за програмою ERA, а також фінансування від ЄБРР та ЄІБ

Європейський Союз заморозить всю фінансову допомогу Києву, якщо українська влада не відновить незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від генерального прокурора. Про це у вівторок, 29 липня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на співрозмовників у Кабінеті міністрів та Верховній Раді, а також джерела «Європейської правди» в структурах Євросоюзу.

Зазначається, що 24 липня представники Євросоюзу через дипломатичні канали повідомили уряду прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні до розв’язання проблеми.

«Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити коштом прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ», – сказав неназваний співрозмовник ЄП.

Видання додає, що європейські посадовці готуються до варіанту, що 31 липня Верховна Рада не знайде голосів або суттєво змінить законопроєкти про відновлення незалежності НАБУ і САП.

Водночас за інформацією ЄвроПравди, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Україна отримує макрофінансову допомогу залежно від проведених реформ.

Раніше ZAXID.NET писав, що скандальний закон про НАБУ і САП ускладнив збір підписів під петицією за вступ України до Євросоюзу.

Окрім цього, що Україна може втратити 23 млрд доларів у 2026 році через закон про обмеження для НАБУ і САП.

Скандальний закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня проголосувала за законопроєкт №12414, який надає генеральному прокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України, Володимир Зеленський таки підписав документ.

Опісля президент запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». На тлі протестів Зеленський анонсував законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій.

24 липня у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень скандального закону №12414. Того ж дня Володимир Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Законопроєкт розглянуть у четвер, 31 липня.

У чому полягає компроміс законопроєкту Зеленського щодо САП і НАБУ, можна прочитати тут.