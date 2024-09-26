Олену Шулак затримали після отримання грошей від клієнта за вплив на суддю

Правоохоронці затримали адвокатку з міста Дрогобич на Львівщині Олену Шулак. За версією слідства, за 2500 доларів вона обіцяла вплинути на суддю з метою прийняття рішення в інтересах свого клієнта. Сама адвокатка своєї вини не визнає та запевняє, що не отримувала хабаря, а це був гонорар за її роботу від клієнта.

За даними поліції Львівщини, юристка одержала від клієнта 2500 доларів за вплив на прийняття суддею рішення щодо розірвання шлюбу свого підзахисного та визначення проживання його малолітньої дитини з батьком, що могло би стати підставою для відстрочки від призову до війська під час мобілізації. Юристку затримали 24 вересня одразу після одержання грошей від клієнта.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманої. За даними ZAXID.NET, підозрюваною виявилася дрогобицька адвокатка Олена Шулак. Їй інкримінують зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ), за що передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 25 вересня Галицький райсуд Львова обрав їй запобіжний захід у вигляді застави 242 тис. грн.

У коментарі ZAXID.NET Олена Шулак зазначила, що не визнає своєї вини. «Це був гонорар від клієнта відповідно до укладеного договору», – запевнила адвокатка.

За даними YouControl, 39-річна Олена Шулак є керівником дрогобицької ГО «Адвокат» та співвласницею зареєстрованої у Стебнику благодійної організації «МБФ «Єдність проти війни». У 2014 році була секретарем громадської ради при Дрогобицькому відділі поліції. Адвокатка має у власності три квартири в Дрогобичі та земельну ділянку в Модричах.