Затриманий обіцяв повпливати на посадовців ТЦК та СП у видачі довідок для ухилянтів

У Хмельницькій області затримали 28-річного місцевого мешканця, який за понад 200 тис. грн допомагав чоловікам призовного віку отримати довідку про непридатність до військової служби. Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України в четвер, 17 жовтня.

Зазначається, що за вказану суму організатор схеми обіцяв повпливати на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про розв'язання питання щодо оновлення даних та надалі визнання клієнтів непридатними до служби в ЗСУ.

28-річного підозрюваного затримали під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили в нього 5000 доларів неправомірної вигоди.

Затриманому оголосили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 тис. грн застави. Організатору схеми може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми.