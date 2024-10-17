Під час одержання частини хабаря підозрюваного затримали

На Хмельниччині затримали старшого солдата, який за 5000 доларів обіцяв ухилянту виключити його з військового обліку завдяки зв’язкам у ТЦК. Проте схему викрили правоохоронці.

Як вказано у повідомленні спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за 17 жовтня, 28-річний старший солдат, дізнавшись від знайомого про намір його товариша виготовити документи для відстрочки від мобілізації, вирішив підзаробити та зателефонував до нього на один із месенджерів.

Він запропонував «вирішити питання» через власні зв’язки із посадовцями ТЦК та СП. За 5000 доларів США він мав домовитися із військовими ТЦК щодо визнання свого «клієнта» непридатним до служби у армії та вплинути на їх рішення щодо його виключення із військового обліку.

Під час одержання частини хабаря (500 доларів) підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру за фактом одержання хабаря для себе за вплив на прийняття рішення людиною, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Слідство триває.