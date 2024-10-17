Депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Юрій Моравецький

Депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Юрій Моравецький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Він став власником авто Mercedes-Benz EQB 250, а його дружина – нежитлового приміщення у Львові. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Моравецький отримав мільйон гривень доходів, зокрема 804 тис. грн від підприємницької діяльності, 206 тис. грн дивідендів від ПП «Світлиця-М» та 17 тис. грн пенсії. Його дружина Олена Моравецька декларує 21 тис. грн зарплати у ПП «Світлиця-М» та 80 тис. грн зарплати від ФОПа свого чоловіка. Подружжя декларує 68 тис. доларів, 19 тис. євро заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості подружжя декларує у Львові земельну ділянку, два житлові будинки (166 м2, 293 м2), квартиру (50 м2), три нежитлові приміщення (одне приміщення площею 58,5 м2 дружина депутата придбала у 2023 році). Окрім цього, дві земельні ділянки та садовий будинок розташовані на території області.

У 2023 році депутат ЛМР Юрій Моравецький став власником авто Mercedes-Benz EQB 250 (2022 року випуску), йому також належить Suzuki Samurai (1988 року випуску). Олена Моравецька їздить на Lexus RX 450H (2010 року випуску). Вона також вказує швейцарський годинник Chopard.

Юрій Моравецький є засновником ПП «Світлиця-М», яким керує його дружина. Основний КВЕД підприємства – діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування. 61-річний Юрій Моравецький є головою Львівської обласної федерації велоспорту.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.