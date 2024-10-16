У органах прокуратури Марта Сміхура-Скальська працює з липня 2012 року

Керівниця Жовківської окружної прокуратури Львівської області Марта Сміхура-Скальська оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Марта Сміхура-Скальська отримала 1,3 млн грн. Чоловік прокурорки Любомир Скальський отримав 80 тис. грн зарплати від ФОПа Галини Сміхури. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості подружжя вказує три об’єкти у Кам’янці-Бузькій: Любомиру Скальському належить дачний будинок (65,6 м2) із земельною ділянкою, а Марта Сміхура-Скальська має частку квартири (71,7 м2). Із 2020 року прокурорка їздить на авто Kia Sportage (2020 року випуску).

У органах прокуратури Марта Сміхура-Скальська працює з липня 2012 року. Раніше вона очолювала Радехівську місцеву прокуратуру та працювала начальницею Кам’янка-Бузького відділу цієї прокуратури.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.