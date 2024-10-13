На початку жовтня 2024 року колективу Львівського державного університету внутрішніх справ представили нового ректора, ним став Дмитро Швець

Новий ректор Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛДУВС) Дмитро Швець задекларував свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

На початку жовтня 2024 року колективу Львівського державного університету внутрішніх справ представили нового ректора, ним став Дмитро Швець, який раніше очолював Одеський державний університет внутрішніх справ. У декларації на сайті НАЗК вказано, що у 2023 році Дмитро Швець отримав понад мільйон гривень зарплати. Станом на кінець минулого року він зберігав 65 тис. доларів та 510 тис. грн заощаджень готівкою.

Очільник університету внутрішніх справ із дружиною Світланою Швець декларують три квартири у Борисполі (71 м2, 50,9 м2, 58,9 м2). У Одесі Дмитро Швець мав право користуватись кімнатою (20 м2) Одеського державного університету внутрішніх справ.

Світлана Швець із 2021 року є власницею авто Toyota Rav4 (2014 року випуску), якою може користуватись Дмитро Швець. У декларації не вказана вартість автомобіля.

Як повідомляв ZAXID.NET, 41-річний доцент, доктор юридичних наук Дмитро Швець народився на Київщині. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2000 році. З червня 2022 року був ректором Одеського державного університету внутрішніх справ, а перед тим працював на посадах проректора, першого проректора та ректора Харківського національного університету внутрішніх справ.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.