Городоцький районний суд Львівщини визнав трьох лікарів Городоцької центральної лікарні, які є членами ВЛК, винними у невчасному поданні електронних декларації до НАЗК. За адмінправопорушення медикам доведеться сплатити штрафи.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, троє медиків Городоцької центральної лікарні (терапевтка Софія Хома, хірург Віталій Продивус та офтальмологиня Анна Шпичак) вчасно не подали до НАЗК свої декларації про доходи за 2023 рік. Усі троє лікарів є членами резервного складу ВЛК, щодо них склали протоколи про адмінправопорушення.

Під час розгляду справ лікарі повідомили суду, що не знали про те, що їм потрібно подати декларації про свої доходи. Справи розглянула суддя Ольга Ференц, яка визнала медикі винними у невчасному поданні декларацій, призначивши покарання – по 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, терапевтка Софія Хома у 2023 році отримала 95,9 тис. грн зарплати у двох медзакладах. Вона проживає з батьками, які вказали майже 2 млн грн доходів, левову частку доходів батька становить грошове забезпечення на військовій службі, а у матері – від підприємницької діяльності. Нового майна лікарка та її рідні не купували.

У декларації Анни Шпичак вказано лише її дохід за 2023 рік – загалом 124 тис. грн. Вона не вказала жодного майна, яке б було у її власності, чи яким би вона користувалась, відтак невідомо, де вона живе. Додамо, що посадовці мають вказувати не лише власну нерухомість, а й ту, якою вони користуються, а за недостовірні дані у деклараціях передбачені штрафи.

Щодо декларації Віталія Продивуса, то він зазначив 270 тис. грн доходів у 2023 році, його дружина Віра отримала 42 тис. грн виплат на дитину. Із нерухомості у подружжя є дві земельні ділянки, однак у декларації не вказано, де саме проживає сім’я (житло, яким вона користується).

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET проаналізував скільки заробляють та що декларують голови МСЕК на Львівщині.