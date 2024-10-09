Керівниця управління охорони здоров’я Львова Марта Матюшко подала декларацію за 2023 рік
Начальниця управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Марта Матюшко оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Марта Матюшко отримала 755 тис. грн зарплати в управлінні охорони здоров’я ЛМР. Її чоловік Юрій Матюшко вказав 144 тис. грн пенсії та 760 тис. грн від продажу рухомого майна. Більшість заощаджень декларує чоловік посадовиці: 20 тис. доларів та 500 євро. У 2022 році подружжя декларувало відсутність заощаджень (грошових активів).
Усе майно сім’ї записане на Юрія Матюшка: ділянка з житловим будинком (235 м2) та гаражем у Зимній Воді, а також земельна ділянка біля Городка. Чоловік чиновниці є власником Audi A6 (2016 року випуску), а також подружжя може користуватись авто Peugeot 3008 (2021 року випуску), власницею якого вказана Зоряна Мельник.
52-річна Марта Матюшко працює в міському управлінні охорони здоров’я з 2003 року, вона очолила це управління у 2022 році.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.