Марта Матюшко працює в міському управлінні охорони здоров’я з 2003 року, вона очолила це управління у 2022 році

Начальниця управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Марта Матюшко оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Марта Матюшко отримала 755 тис. грн зарплати в управлінні охорони здоров’я ЛМР. Її чоловік Юрій Матюшко вказав 144 тис. грн пенсії та 760 тис. грн від продажу рухомого майна. Більшість заощаджень декларує чоловік посадовиці: 20 тис. доларів та 500 євро. У 2022 році подружжя декларувало відсутність заощаджень (грошових активів).

Усе майно сім’ї записане на Юрія Матюшка: ділянка з житловим будинком (235 м2) та гаражем у Зимній Воді, а також земельна ділянка біля Городка. Чоловік чиновниці є власником Audi A6 (2016 року випуску), а також подружжя може користуватись авто Peugeot 3008 (2021 року випуску), власницею якого вказана Зоряна Мельник.

52-річна Марта Матюшко працює в міському управлінні охорони здоров’я з 2003 року, вона очолила це управління у 2022 році.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.