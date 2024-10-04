Гелена Пайонкевич працює у Львівській міськраді із 2006 року

Директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич оприлюднила декларацію за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації чиновниці, у 2023 році доходи Гелени Пайонкевич становили близько мільйона гривень, левову частку цієї суми займає зарплата у Львівській міській раді. Грошові активи юристки станом на кінець минулого року становлять 12,7 тис. доларів та понад 200 тис. грн.

Гелена Пайонкевич із донькою є співвласницями однієї квартири у Львові (105 м2), а також чиновниця декларує автомобіль Audi Q5 (2014 року випуску). Протягом кількох останніх років вона не купувала нової нерухомості чи авто.

Гелена Пайонкевич працює у Львівській міськраді із 2006 року. Вона очолює юридичний департамент ЛМР із 2017 року, а до цього керувала юридичним управлінням.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.