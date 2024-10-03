Голова Славської ОТГ Володимир Бега подав декларацію про доходи за 2023 рік
Володимир Бега отримав понад мільйон гривень зарплати та декларує близько 50 об’єктів нерухомості
Селищний голова курортного Славського та очільник місцевої ОТГ Володимир Бега оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Бега отримав понад мільйон гривень зарплати у Славській селищній раді, а також 16 тис. грн від надання майна в оренду.
У Володимира Беги є близько 50 об’єктів нерухомості, зокрема у Львові та у селі Волосянка біля Славського. У Волосянці посадовець декларує 23 земельні ділянки, житловий будинок та нежитлову будівлю площею 837 м2. У Львові Бега вказує чотири квартири, гараж, земельну ділянку, нежитлові та інші приміщення. Окрім цього він декларує й земельні ділянки на території Львівської області.
Голова ОТГ є власником трьох авто Infiniti QX56 (2011 року випуску), Subaru Legacy Outback (2006 року випуску) та ВАЗ-21093 (1999 року випуску), а також мотоцикла Honda XR125 2013 (року випуску). Вартість жодного транспортного засобу у декларації не вказана. Із Володимиром Бегою пов’язані дві фірми: ПП «Лінія-один» та ТзОВ «Товариство з іноземними інвестиціями Горари» (готель «Вежа Ведмежа»).
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.