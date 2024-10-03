Голова Славської ОТГ Володимир Бега

Селищний голова курортного Славського та очільник місцевої ОТГ Володимир Бега оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Бега отримав понад мільйон гривень зарплати у Славській селищній раді, а також 16 тис. грн від надання майна в оренду.

У Володимира Беги є близько 50 об’єктів нерухомості, зокрема у Львові та у селі Волосянка біля Славського. У Волосянці посадовець декларує 23 земельні ділянки, житловий будинок та нежитлову будівлю площею 837 м2. У Львові Бега вказує чотири квартири, гараж, земельну ділянку, нежитлові та інші приміщення. Окрім цього він декларує й земельні ділянки на території Львівської області.

Голова ОТГ є власником трьох авто Infiniti QX56 (2011 року випуску), Subaru Legacy Outback (2006 року випуску) та ВАЗ-21093 (1999 року випуску), а також мотоцикла Honda XR125 2013 (року випуску). Вартість жодного транспортного засобу у декларації не вказана. Із Володимиром Бегою пов’язані дві фірми: ПП «Лінія-один» та ТзОВ «Товариство з іноземними інвестиціями Горари» (готель «Вежа Ведмежа»).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.