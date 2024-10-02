37-річний Андрій Закалюк із 2022 року очолює управління освіти Львівської міськради

Начальник управління освіти та депутат Львівської міської ради Андрій Закалюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації чиновника, у 2023 році Андрій Закалюк отримав 671 тис. грн зарплати у міському управлінні освіти Львова, також він вказав 128 тис. грн зарплати у Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело», які отримала Ірина Ковальчук, з якою він проживає.

Андрій Закалюк із дружиною Уляною вказали право користуватись двома квартирами у Львові (63 м2 та 42,8 м2). Із 2021 року чиновник є власником авто Renault Megane Scenic (2004 року випуску). Протягом останніх років він не купував жодного майна.

37-річний Андрій Закалюк із 2022 року очолює управління освіти Львівської міськради, до цього він був директором двох ліцеїв та школи-інтернату. Андрій Закалюк також є чинним депутатом Львівської міськради від «Самопомочі».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.