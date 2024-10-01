Керівник ЛКП «Муніципальна варта» Руслан Ахметшин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у дкларації, у 2023 році Руслан Ахметшин отримав 666 тис. грн зарплати у ЛКП «Муніципальна варта» та ще 3760 грн благодійної допомоги від комунального підприємства. Керівник львівських муніципалів зберігає свої заощадження (грошові активи) готівкою: 4,5 тис. євро та 20 тис. грн станом на кінець 2023 року.

У власності посадовця є авто BMW 520i (1991 року випуску) та мотоцикл Zontes ZT G155 G1 (2021 року випуску), який він придбав у 2022 році, задекларованою вартістю 10 тис. грн.

Із нерухомості Руслан Ахметшин вказав лише земельну ділянку у селі Жирівка, проте не вказав, де саме він проживає. За даними НАЗК, посадовці мають декларувати усі об’єкти нерухомості, які належать їм або членам їх сімей на праві приватної власності, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування. За подання недостовірних відомостей посадовцю мав би загрожувати штраф.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.