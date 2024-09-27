Ірина Джурик очолила Шевченківську райадміністрацію Львова у березні 2023 року

Голова Шевченківської районної адміністрації Львова Ірина Джурик оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Ірина Джурик очолила Шевченківську райадміністрацію Львова у 2023 році, а до цього була головою Залізничного району. Як вказано у декларації, у 2023 році чиновниця отримала 900 тис. грн у цих районних адміністраціях. Її чоловік Богдан Джурик декларує 91 тис. грн зарплати у фірмі «Весна-захід». Свої заощадження (грошові активи) Ірина Джурик зберігає готівкою – 300 тис. грн станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості голова району вказує земельну ділянку та житловий будинок (143 м2) у селищі Рудне під Львовом. Подружжя не купувало нового майна протягом останніх років та немає власного авто.

Ірина Джурик із 2007 року працює на різних посадах у районних адміністраціях Львова: від спеціаліста юридичного відділу до голови району. Чиновниця очолила Шевченківську райадміністрацію Львова у березні 2023 року, а до цього із 2018 року керувала Залізничним районом.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.