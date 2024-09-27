Голова Шевченківського району Львова Ірина Джурик подала декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Шевченківської районної адміністрації Львова Ірина Джурик оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Ірина Джурик очолила Шевченківську райадміністрацію Львова у 2023 році, а до цього була головою Залізничного району. Як вказано у декларації, у 2023 році чиновниця отримала 900 тис. грн у цих районних адміністраціях. Її чоловік Богдан Джурик декларує 91 тис. грн зарплати у фірмі «Весна-захід». Свої заощадження (грошові активи) Ірина Джурик зберігає готівкою – 300 тис. грн станом на кінець 2023 року.
Із нерухомості голова району вказує земельну ділянку та житловий будинок (143 м2) у селищі Рудне під Львовом. Подружжя не купувало нового майна протягом останніх років та немає власного авто.
Ірина Джурик із 2007 року працює на різних посадах у районних адміністраціях Львова: від спеціаліста юридичного відділу до голови району. Чиновниця очолила Шевченківську райадміністрацію Львова у березні 2023 року, а до цього із 2018 року керувала Залізничним районом.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.