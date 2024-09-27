Миколаївський районний суд Львівської області покарав депутата міськради Мирона Гелету за незадекларовану нерухомість. За подання недостовірних відомостей у декларації йому доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, депутат Миколаївської міської ради Мирон Гелета вказав недостовірні відомості у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Зокрема, він не задекларував шість нежитлових приміщень у Брюховичах біля Львова та земельну ділянку на території Тростянецької громади.

Щодо 63-річного депутата склали протокол про вчинення адміправопорушення, він подав до суду заяву про визнання провини. Суддя Олександр Бачун призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Згідно з виправленою декларацією про доходи за 2023 рік, Мирон Гелета отримав майже 8 млн грн доходу. Левову частку цієї суми становить дохід від його ФОПа (основний вид діяльності – будівництво) – 6,7 млн грн, також він є власником МПП «Воля-М», що також займається будівництвом, і отримав 408 тис. грн доходу від цієї фірми.

Із нерухомості, окрім вказаних вище об’єктів, депутат має п’ять квартир, земельну ділянку та житловий будинок (45,6 м2) у Брюховичах. Також у нього є земельна ділянка та будинок (296 м2) у селі біля Миколаєва, та ще п’ять земельних ділянок. Дружина депутата Віра Гелета декларує дві ділянки біля Миколаєва та будинок (264 м2), а також квартиру у Миколаєві (68 м2).