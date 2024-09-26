41-річний Юрій Лукашевський у березні 2024 року очолив Личаківську районну адміністрацію Львова

Голова Личаківської районної адміністрації та депутат Львівської міськради від «Самопомочі» Юрій Лукашевський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Юрій Лукашевський очолив Личаківську адміністрацію у 2024 році, а торік був директором департаменту міської агломерації ЛМР. Як вказано у декларації, у 2023 році чиновник отримав 769 тис. грн зарплати у цьому департаменті. Його дружина Мар’яна Лукашевська вказала 19 тис. грн допомоги при народженні дитини.

Подружжя декларує три квартири у Львові, дві з них перебувають на етапі будівництва (87,7 м2 та 55,7 м2). У 2023 році Юрій Лукашевський купив цінні папери, а Мар’яна Лукашевська із 2018 року є власницею авто Audi A3 (2011 року випуску).

41-річний Юрій Лукашевський у березні 2024 року очолив Личаківську районну адміністрацію Львова, до цього він із 2021 року він був директором департаменту міської агломерації Львівської міськради, а також був начальником управління «Секретаріат ради». Також він є депутатом ЛМР від партії «Самопоміч».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.