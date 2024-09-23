Голова Сокільницької ОТГ Тарас Сулимко подав декларацію про доходи за 2023 рік
Сільський голова Сокільників та голова місцевої ОТГ Тарас Сулимко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Тарас Сулимко отримав 901 тис. грн зарплати у Сокільницькій сільраді, також він задекларував 35 тис. грн доходу за купівлю електроенергії за зеленим тарифом. Його дружина Ірина Сулимко працює у відділі освіти Сокільницької сільради та отримала 157 тис. грн зарплати, окрім цього вона задекларувала 23 тис. грн від підприємницької діяльності. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів).
Із нерухомості 58-річний Тарас Сулимко декларує земельну ділянку та житловий будинок (114,9 м2) у Сокільниках, а також ділянку у Городку та дві ділянки у селі Орявчик, що неподалік від Сколе. У власності голови ОТГ є одне авто – Nissan Primastar (2004 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.
Нагадаємо, що у 2020 році на виборах голови Сокільницької ОТГ біля Львова переміг сільський голова Сокільників Тарас Сулимко, який кандидував від «ЄС». Він був членом Студентського братства, Народного Руху та у 2014-2015 роках був учасником АТО.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.