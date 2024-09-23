На виборах голови ОТГ у 2020 році Тарас Сулимко кандидував як представник «ЄС»

Сільський голова Сокільників та голова місцевої ОТГ Тарас Сулимко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Тарас Сулимко отримав 901 тис. грн зарплати у Сокільницькій сільраді, також він задекларував 35 тис. грн доходу за купівлю електроенергії за зеленим тарифом. Його дружина Ірина Сулимко працює у відділі освіти Сокільницької сільради та отримала 157 тис. грн зарплати, окрім цього вона задекларувала 23 тис. грн від підприємницької діяльності. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів).

Із нерухомості 58-річний Тарас Сулимко декларує земельну ділянку та житловий будинок (114,9 м2) у Сокільниках, а також ділянку у Городку та дві ділянки у селі Орявчик, що неподалік від Сколе. У власності голови ОТГ є одне авто – Nissan Primastar (2004 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

Нагадаємо, що у 2020 році на виборах голови Сокільницької ОТГ біля Львова переміг сільський голова Сокільників Тарас Сулимко, який кандидував від «ЄС». Він був членом Студентського братства, Народного Руху та у 2014-2015 роках був учасником АТО.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.