Андрій Зозуля очолив Сихівську райадміністрацію Львова у березні 2023 року

Голова Сихівської районної адміністрації Львова Андрій Зозуля оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Посадовець очолив Сихівську райадміністрацію у 2023 році, а до цього був головою Галицького району. Як вказано у декларації, у 2023 році дохід Андрій Зозулі становив майже мільйон гривень і складався із зарплати у двох райадміністраціях. Дружина чиновника Леся Зозуля вказала 29 тис. грн пенсії. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 32 тис. доларів та 250 тис. грн.

Леся Зозуля є співвласницею квартири (45,7 м2) у Львові та має земельну ділянку у селі неподалік Жовкви. Андрій Зозуля декларує ділянку у Перемишлянах та автомобіль Škoda Rapid (2017 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.

48-річний Андрій Зозуля очолив Сихівську райадміністрацію Львова у березні 2023 року, до цього із грудня 2017 року він працював головою Галицького району Львова, а раніше був заступник голови цієї районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.