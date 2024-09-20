Голова Сихівського району Львова Андрій Зозуля подав декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Сихівської районної адміністрації Львова Андрій Зозуля оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Посадовець очолив Сихівську райадміністрацію у 2023 році, а до цього був головою Галицького району. Як вказано у декларації, у 2023 році дохід Андрій Зозулі становив майже мільйон гривень і складався із зарплати у двох райадміністраціях. Дружина чиновника Леся Зозуля вказала 29 тис. грн пенсії. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 32 тис. доларів та 250 тис. грн.
Леся Зозуля є співвласницею квартири (45,7 м2) у Львові та має земельну ділянку у селі неподалік Жовкви. Андрій Зозуля декларує ділянку у Перемишлянах та автомобіль Škoda Rapid (2017 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.
48-річний Андрій Зозуля очолив Сихівську райадміністрацію Львова у березні 2023 року, до цього із грудня 2017 року він працював головою Галицького району Львова, а раніше був заступник голови цієї районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.